Мэр Стамбула получил тюремный срок за оскорбление членов избиркома

Экрем Имамоглу. Фото: Burak Kara / Getty Images

Мэра Стамбула Экрем Имамоглу приговорили к тюремному заключению за оскорбление представителей Высшего избирательного совета Турции в 2019 году. Он считался одним из возможных соперников Эрдогана на предстоящих президентских выборах в стране, передает DW.

Имамоглу приговорили к двум годам, семи месяцам и 15 суткам лишения свободы. Политика обвинили в оскорблении представителей Высшего избирательного совета Турции. Его дело рассматривалось несколько лет.

Сообщается, что приговор может стать причиной запрета для Имамоглу занимать государственные должности.

Дело в том, что в 2019 году во время муниципальных выборов победу одержал Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии. Тогда правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о нарушениях и добилась отмены результатов выборов, что и сделали члены избиркома.

Тогда действующий мэр Стамбула назвал их решение глупостью. При этом после вторичного проведения голосования Имамоглу вновь одержал победу. Отмечается, что до него Стамбул около 25 лет возглавлял один из политиков из партии Эрдогана.

Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на решение суда. Политик также пояснил, что в 2019 году он ответил главе МВД страны Сулейману Сойлу, который, по его словам, назвал его дураком.

Президентские выборы в Турции, как ранее сообщалось, должны состояться в 18 июня 2023 года. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, будет баллотироваться. Наряду с президентскими выборами в стране в этот же период пройдут парламентские.

Экрем Имамоглу, как пишет РБК, является членом турецкой Республиканской народной партии (РНП) с 2008 года. Партия считается оппозиционной по отношению к Партии справедливости и развития Эрдогана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001644-mer-stambula-poluchil-tyuremnyy-srok-za-oskorblenie-chlenov-izbirkoma/