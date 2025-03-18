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Трамп заявил, что лишает детей Байдена госохраны

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором написал, что Секретная служба США больше не будет охранять детей Байдена, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social. Он сообщил, что отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена - Хантера и Эшли.

"Хантер Байден пользовался защитой Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов. В этой группе (охраны Хантера - прим. ред.) целых 18 человек, что просто смешно!" - написал Трамп и добавил, что сейчас Хантер Байден отдыхает, выбрав из всех возможных мест Южную Африку, где права человека под сомнением, из-за чего страна была исключена из списка стран, получающих экономическую и финансовую помощь США.

"Пожалуйста, имейте в виду, что с настоящего момента Хантер Байден больше не будет получать защиту Секретной службы. Аналогичным образом, Эшли Байден, у которой 13 агентов, будет исключена из списка", - резюмировал Трамп.

Newsweek по этому поводу уточняет, что защита Секретной службой взрослых членов семьи президента обычно заканчивается, когда президент покидает свой пост, в то время как бывшие лидеры и их супруги получают пожизненную защиту.

Но прежде чем покинуть свой пост в январе, Джо Байден подписал указ, продлевающий защиту Секретной службы для его взрослых детей до июля.

Сам Трамп, уходя с поста после своего первого президентского срока, поступил аналогичным образом, сообщал The Washington Post. По данным издания, он издал директиву, согласно которой Секретная служба должна была защищать его взрослых детей еще в течение полугода.

Добавим, вчера Трамп опубликовал мем про Байдена и заявил, что "сонный Джо" не сам подписывал президентские указы.

А в начале февраля Дональд Трамп сказал журналистам, что бывший глава Белого дома Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.

Ранее мы также писали, что Дональд Трамп поручил Министерству юстиции и Управлению национальной разведки начать широкомасштабные расследования против администрации Байдена.

До инаугурации он пообещал отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена, а после инаугурации Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228858-tramp-zayavil-chto-lishaet-detey-baydena-gosohrany/