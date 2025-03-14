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Лукашенко: Беларусь не войдет в состав России

Опубликовано:

Александр Лукашенко, Беларусь президенті
Александр Лукашенко. Фото: Contributor/Getty Images

Александр Лукашенко сегодня в ходе своего выступления в Совете Федерации в Москве заявил, что Беларусь не войдет в состав Российской Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна вряд ли войдет в состав Российской Федерации в ближайшее время, как и Россия вряд ли войдет в состав Беларуси.

"Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации России.

Между тем это не первое высказывание Лукашенко касательно возможного объединения двух стран. Так, годом ранее Александр Лукашенко заявлял, что "ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств".

Он отмечал, что между Беларусью и Россией сложилась глубокая интеграция. При этом подчеркнув, что эти две страны должны оставаться двумя суверенными и независимыми государствами.

Напомним, еще в 2016 году председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов предложил сформировать союзное государство, куда вошли бы Казахстан, Россия, Беларусь и Украина. В ноябре 2021 года президенты Беларуси и России подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Позже главы двух государств заявили о прорыве в строительстве Союзного государства.

Отмечалось, что Союзное государство – это надгосударственное образование Беларуси и России с поэтапно организуемым единым пространством в различных сферах. Оно было основано в 2000 году.

В мае 2023 года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Евразийского экономического форума, высказался о наличии в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. Он подчеркнул, что это уникальный исторический феномен.

Позже его слова прокомментировал глава Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил Казахстану присоединиться к Союзному государству, заявив, что тогда "будет ядерное оружие на всех".

После выступления Токаева на форуме его пресс-секретарь сделал официальное заявление, в котором говорилось, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228088-lukashenko-belarus-ne-voydet-v-sostav-rossii/