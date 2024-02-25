Лукашенко исключил объединение Беларуси и России в одно государство

Александр Лукашенко заявил, что "ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух государств", передает NUR.KZ со ссылкой на Белта.

По словам Александра Лукашенко, между Беларусью и Россией сложилась глубокая интеграция. При этом он подчеркнул, что эти две страны должны оставаться двумя суверенными и независимыми государствами.

Белорусский лидер также подчеркнул, что ни в России, ни в Беларуси не поддержат объединение двух стран, отметив, что такой шаг не принесет пользы и сделает лишь хуже.

"Если в России особенно, да и у нас в Беларуси кто-то думает, что Союзное государство – это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я "уходящий" президент (я об этом часто говорю), но абсолютно убежден: кто бы ни пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных, независимых государств, чтобы мы могли быть сильнее. Надо спокойно идти, решать вопросы, которые возникают ", – заявил Лукашенко.

Напомним, еще в 2016 году председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов предложил сформировать союзное государство, куда вошли бы Казахстан, Россия, Беларусь и Украина. В ноябре 2021 года президенты Беларуси и России подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Позже главы двух государств заявили о прорыве в строительстве Союзного государства.

Отмечалось, что Союзное государство – это надгосударственное образование Беларуси и России с поэтапно организуемым единым пространством в различных сферах. Оно было основано в 2000 году.

В мае прошлого года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Евразийского экономического форума, высказался о наличии в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. Он подчеркнул, что это уникальный исторический феномен.

"У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие - одно на двоих сейчас", – отметил глава Казахстана.

Позже его слова прокомментировал глава Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил Казахстану присоединиться к Союзному государству, заявив, что тогда "будет ядерное оружие на всех".

После выступления Токаева на форуме его пресс-секретарь сделал официальное заявление, в котором говорилось, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.