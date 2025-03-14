Пассажирский лайнер American Airlines загорелся в аэропорту Денвера (видео)
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В столице американского штата Колорадо Денвере произошло ЧП – в аэропорту загорелся самолет авиакомпании American Airlines, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.
Инцидент произошел 14 марта.
Кадры с места ЧП появились в соцсетях. На них видно, как люди стоят на крыле самолета, а само судно окутано дымом.
В пресс-службе аэропорта телеканалу сообщили, что в четверг вечером (утро пятницы по Астане) на самолете American Airlines, который находился у выхода на посадку, произошел пожар.
Представитель аэропорта сообщил, что возгорание началось около 18:00 по местному времени.
В авиакомпании также подтвердили информацию об инциденте. Здесь сообщили, что в результате пожара никто не пострадал, а само возгорание уже потушено.
Причина пожара пока не называется.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227892-passazhirskiy-layner-american-airlines-zagorelsya-v-aeroportu-denvera-video/