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Пассажирский лайнер American Airlines загорелся в аэропорту Денвера (видео)

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Эвакуированные пожары
Эвакуированные пожары. Кадр из видео: x.com/flynnstone

В столице американского штата Колорадо Денвере произошло ЧП – в аэропорту загорелся самолет авиакомпании American Airlines, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Инцидент произошел 14 марта.

Кадры с места ЧП появились в соцсетях. На них видно, как люди стоят на крыле самолета, а само судно окутано дымом.

В пресс-службе аэропорта телеканалу сообщили, что в четверг вечером (утро пятницы по Астане) на самолете American Airlines, который находился у выхода на посадку, произошел пожар.

Представитель аэропорта сообщил, что возгорание началось около 18:00 по местному времени. 

В авиакомпании также подтвердили информацию об инциденте. Здесь сообщили, что в результате пожара никто не пострадал, а само возгорание уже потушено.

Причина пожара пока не называется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227892-passazhirskiy-layner-american-airlines-zagorelsya-v-aeroportu-denvera-video/