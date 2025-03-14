Пассажирский лайнер American Airlines загорелся в аэропорту Денвера (видео)

В столице американского штата Колорадо Денвере произошло ЧП – в аэропорту загорелся самолет авиакомпании American Airlines, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Инцидент произошел 14 марта.

Кадры с места ЧП появились в соцсетях. На них видно, как люди стоят на крыле самолета, а само судно окутано дымом.

В пресс-службе аэропорта телеканалу сообщили, что в четверг вечером (утро пятницы по Астане) на самолете American Airlines, который находился у выхода на посадку, произошел пожар.

Представитель аэропорта сообщил, что возгорание началось около 18:00 по местному времени.

В авиакомпании также подтвердили информацию об инциденте. Здесь сообщили, что в результате пожара никто не пострадал, а само возгорание уже потушено.

Причина пожара пока не называется.