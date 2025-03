Макрон предложил Европе французский "ядерный зонтик". Кого он сможет защитить?

На фоне охлаждения отношения США к европейским союзникам президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Европе использовать французский арсенал ядерного сдерживания для защиты всего континента от угроз со стороны России.

Но какие именно страны смогут рассчитывать на защиту, непонятно.

"Наше ядерное сдерживание защищает нас. Оно всеобъемлющее, суверенное и полностью французское, - заявил Макрон. - Однако […] я решил открыть стратегические дебаты о защите наших европейских континентальных союзников посредством нашего сдерживания".

Макрон сделал такое заявление, имея в виду слова тогда еще кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который призвал приготовиться к тому, что Америка перестанет выполнять свои обязательства в рамках НАТО. Мерц предложил начать переговоры о развертывании так называемого ядерного зонтика над всем континентом с Великобританией и Францией - единственными, кроме России, странами в Европе, обладающими собственным ядерным оружием.

Европа оказалась в непростой ситуации после начала полномасштабной войны в Украине, когда стало ясно, что запасы вооружений на континенте, военно-промышленный комплекс и вооруженные силы европейских стран не отвечают в полной мере тем вызовам и угрозам безопасности, которые возникли со стороны России.

Европейцы приступили к реформе своей системы безопасности еще до прихода к власти в США Дональда Трампа. Однако заявления президента США и его администрации заставили Европу действовать быстрее. В частности, американцы стали говорить о меньшей вовлеченности в защиту Европы от угрозы со стороны России.

"Суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы. Соединенные Штаты сталкиваются с косвенными угрозами для нашей родины. Мы должны (и мы это делаем) сосредоточиться на безопасности наших собственных границ", - заявил в середине февраля министр обороны США Пит Хегсет.

"Претензия на ядерное лидерство в Европе"

Заявление Макрона было довольно общим. Как такое сдерживание может быть оформлено юридически, каким образом поддержано на практике, пока непонятно.

Однако для начала дискуссии и появления первых откликов хватило и общих слов. Это показывает, насколько серьезно к ядерному сдерживанию относятся в мире.

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, "французский ядерный зонтик, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, может стать серьезным сдерживающим фактором для России".

В Москве идею Макрона расценили как стремление к конфронтации.

"Такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны […] Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", - цитирует ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Из чего состоит ядерный арсенал Франции

По подсчету авторитетного "Бюллетеня ученых-атомщиков", к 2023 году у Франции было 290 ядерных боеголовок.

Шестая их часть - 50 боеголовок - установлены на авиационные крылатые ракеты. Их могут нести специальные истребители Ralafe. Их у Франции тоже 50: 40 - наземного базирования, 10 - палубного.

Это четвертый в мире ядерный арсенал - больше только у России, США и Китая.

Однако в сумме у Франции и Великобритании ядерных боеголовок больше, чем у Китая.

Кроме собственного арсенала, в Европе также размещены американские тактические ядерные авиабомбы. Они находятся на территории Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции.

Носители остальных боеголовок - атомные подводные лодки. На вооружении ВМС Франции девять АПЛ, четыре их них несут по 16 ядерных ракет каждая.

Как и в случае с Королевским военно-морским флотом Великобритании, в водах мирового океана постоянно дежурит одна такая подлодка.

Раньше Франция располагала более значительными силами сдерживания. Но после окончания холодной войны она последовательно снижала уровень оперативной готовности своих стратегических сил, перестала размещать ядерные ракеты на авианосце "Шарль де Голль" и увеличила время, необходимое для приведения ракет в боевую готовность, до нескольких дней.

О чем французская ядерная доктрина

В отличие от британской ядерной доктрины, которая допускает применение оружия массового поражения для защиты стран НАТО, французская предполагает защиту только и исключительно самой Франции.

В ней сказано, что ядерное оружие необходимо республике исключительно для самообороны и может быть применено в чрезвычайных обстоятельствах, затрагивающих жизненно важные интересы Франции.

Но что именно представляют собой эти жизненно важные интересы, остается неясным.

Франция, как и некоторые другие страны ядерного клуба, например, Россия, специально использует в доктрине максимально размытые формулировки - чтобы потенциальный агрессор не мог точно рассчитать риск возможного ответного удара.

При этом Макрон уже говорил, что "жизненно важные интересы" Франции могут иметь европейское измерение, говорится в материале, опубликованном на сайте "Бюллетеня ученых-ядерщиков". Отсюда может создаться впечатление, что французская доктрина, не содержащая четких определений угрозы, кажется, при необходимости может быть легко адаптирована к широкому кругу целей.

Но на самом деле это не так.

Работает ли ядерное сдерживание?

Ядерное сдерживание, которое включает защиту других стран, действует не всегда, рассказал Русской службе Би-би-си руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг.

Дело в том, что в 1966 году Франция покинула военные структуры НАТО, оставшись лишь в составе политического блока. Это произошло после того, как ядерная программа республики привела к созданию атомной бомбы.

Как рассказывает Подвиг, в Париже сомневались, что США начнет войну с Советским Союзом, если тот нападет на Францию, и предпочли обеспечивать сдерживание собственными силами.

"В этом смысле та же самая история повторяется и может повториться с тем самым французским "[ядерным] зонтиком", - считает Подвиг. - Потому что убедить европейские страны, членов НАТО и тем более страны Восточной Европы в том, что Франция, если дело дойдет до какой-то горячей точки, вступится за них, именно используя свое ядерное оружие, на самом деле очень сложно".

"По большому счету, эта задача никогда и Соединенными Штатами не была решена", - полагает эксперт.

При этом любое изменение ядерной доктрины одной из стран Европы обязательно приведет к общему росту напряженности - такова природа ядерного оружия.

Кого прикроет зонтик?

Еще одна проблема в том, что список стран, которые могут быть защищены европейским "ядерным зонтиком", не вполне очевиден.

В Европе есть два крупных союза, в рамках которых можно осуществлять сдерживание - ЕС и НАТО. И они по составу не совпадают.

Если Франция захочет взять на себя ядерное сдерживание в интересах стран-членов НАТО, то как быть с Австрией, Кипром, Ирландией и Мальтой, которые не входят в альянс?

А если прикрывать "ядерным зонтиком" страны-члены Евросоюза, то, получается, на защиту не смогут рассчитывать не состоящие в нем Албания, Исландия, Северная Македония, Норвегия и Турция?

Великобритания, которая также не входит в ЕС, может сама осуществлять сдерживание, поскольку обладает ядерным оружием.

Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс согласен, что дискуссия в Европе о развертывании "зонтика" над континентом будет довольно непростой.

"Главный вопрос - в каком виде и форме это хочет реализовать Макрон. Европейское ядерное сдерживание - это будет новый союз стран вместо НАТО? Или дополнять их обязательства по НАТО?" - рассуждает он.

"Было бы странно, если Франция говорила о готовности своей ядерной защиты, а партнеры в Европе (Польша, например) все еще в оборонных союзах с США и ожидали прежде всего их поддержки. Значит, это будет какой-то новый оборонный союз, который будет разделять единые ценности, будет одинаково оценивать угрозы и вносить вклад в оборонное развитие Европы", - предполагает Старчак.

При этом есть и другие поводы для создания новой коалиции в Европе. Например, Франция и Великобритания, обсуждая возможность направления миротворческих сил в Украину, предложили создать "коалицию добровольцев" ("coalition of the willing"), чтобы также решить ряд проблем с форматом миротворческих сил.

В любом случае, считает Старчак, в Европе сейчас ждут, какое решение примет американская администрация."Трамп критикует Европу, но никакие фактические шаги, которые бы разрывали союзнические обязательства США с Европой и НАТО, не предпринимаются, - отмечает эксперт. - Это тоже вносит неопределенность: у Макрона нет четких ответов, готов ли кто-то присоединиться к нему или нет".

Пока США четко не обозначат свою политику, европейские столицы будут откладывать свои действия в сфере евробезопасности, резюмирует он.