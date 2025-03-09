Элитный гольф-клуб Трампа в Шотландии атаковали вандалы (фото, видео)

Гольф-клуб Trump Turnberry в Шотландии, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, подвергся атаке вандалов. Ответственность за атаку взяло на себе движения Palestine Action.

Как сообщает BILD, активисты разрисовали территорию красной краской и оставили политические лозунги против позиции Трампа по Газе. На зеленом газоне крупными буквами появилась надпись "GAZA IS NOT 4SALE" ("Газа не продается").

Кроме того, на асфальте были нанесены надписи "Free Gaza", "Free Palestine", а также оскорбления в адрес Трампа. Неизвестные также разрыли несколько лунок на поле, повредив покрытие.

Между тем, как пишет РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление движения Palestine Action, активисты заявили, что эти действия – протест против политики Трампа.

"Движение Palestine Action нанесло ночью удар, испортив поле для гольфа "Трамп Тернберри", в ответ на планы и угрозы американской администрации уничтожить, провести этническую чистку и "захватить" сектор Газа в Палестине", – цитирует издание заявление организации.

BBC сообщает, что полиция Шотландии уже начала расследование по этому факту, а в администрации гольф-клуба назвали произошедшее "ребяческим поступком".

"Это был ребяческий, преступный поступок, но невероятная команда Trump Turnberry сделает все возможное, чтобы это не повлияло на бизнес. Тернберри — национальное достояние, и он продолжит оставаться эталоном роскоши и совершенства в мире гольфа", – заявил представитель Trump Turnberry.

Гольф-клуб Trump Turnberry, основанный в 1906 году, был приобретен Трампом в 2014 году за 60 миллионов долларов. Впоследствии он провел там масштабную реконструкцию, превратив его в один из лучших гольф-клубов мира.

Напомним, в начале февраля Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

Тем временем арабские страны критикуют план Трампа по Газе. Чем им это грозит и что они могут предложить взамен, читайте в материале Русской службы Би-би-си.