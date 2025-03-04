Axios: Демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе

Представители Демократической партии США обсуждают варианты акций против Трампа во время его выступления в Конгрессе. Об этом изданию Axios сообщили в Палате представителей, передает NUR.KZ.

Как рассказал изданию собственный источник в Палате представителей, демократы сейчас решают, как наиболее эффективно выразить негодование из-за политики Белого дома.

"Мы все согласны с тем, что это не обычное дело, и мы хотели бы найти способ — продуктивно — выразить наше возмущение", — высказался один из демократов Палаты представителей изданию.

При этом отмечается, что среди демократов, как внутри, так и за пределами Конгресса, существуют широкие разногласия по поводу того, какая форма демонстрации будет наиболее подходящей и эффективной.

Некоторые члены парламента заявили коллегам, что покинут зал заседаний, если Трамп произнесет определенные фразы, которые они сочтут неприемлемыми. К таким, например, относится критика детей-трансгендеров.

Помимо этого, демократы планируют использовать плакаты с "антитрамповскими посланиями", яйца или пустые картонные коробки из-под яиц, чтобы показать, как инфляция повлияла на рост цен на яйца, карманные конституции, чтобы доказать, что Трамп нарушает Конституцию, а также хлопушки, красные карточки и другой реквизит.

Однако не все члены партии согласны с таким подходом.

"Определенно, есть много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы нарушили ход событий, а есть избиратели, которые считают, что это просто играет ему на руку", — сказал один из демократов Палаты представителей изданию.

Некоторые члены партии заявили, что планируют сидеть с каменными лицами и отказываться аплодировать во время всей речи президента. Издание отмечает, что это проверенная временем тактика членов оппозиционной партии, позволяющая им молча выразить протест президенту.

К слову, как отмечается в материале, подобные прецеденты уже случались. Так, Байден не раз подвергался нападкам со стороны республиканцев во время многочисленных обращений к Конгрессу о положении страны.

Напомним, накануне Трамп опубликовал в Сети загадочный пост, заявив, что "завтрашний вечер будет великим" и он скажет "все как есть".

Как уточняет РИА Новости, сегодня Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам конгресса.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, глава государства представит законодательные инициативы в рамках концепции "Америка прежде всего". Сам Трамп пообещал рассказать о будущем сделки с Украиной по редкоземельным металлам и пообещал, что "вечер будет грандиозным".