Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал создание криптовалютного резерва страны, заявив, что сделает Соединенные Штаты "криптостолицей мира", передает NUR.KZ.

"Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, поэтому президентской рабочей группе поручено двигаться вперед к криптостратегическому резерву, включающему XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира. Мы снова сделаем Америку великой", - заявил Дональд Трамп.

В следующем посте американский президент уточнил, что среди активов крипторезерва США будут также биткойн, Ethereum и другие "ценные" валюты.

Напомним, в конце прошлого года Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, заявил, что его отец намерен превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалют.

Эти комментарии прозвучали на фоне исторического роста стоимости биткоина, который впервые превысил отметку в 100 тысяч долларов. Хотя позднее флагманская криптовалюта откатилась до уровня около 99 808 долларов, рост на 137% с начала года укрепил доверие инвесторов к цифровым активам.

Мы также писали, что победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала значительный рост курса биткоина, который достиг на тот момент рекордного показателя в 81 тысячу долларов. При этом в день инаугурации Дональда Трампа биткоин достиг рекордной отметки в 109 350 долларов.

В ходе предвыборной кампании ранее Дональд Трамп также рассказал, как поступит с правительственными биткоинами в случае переизбрания.

В январе Дональд Трамп объявил о запуске своей собственной криптовалюты, носящей его имя $TRUMP, что вызвало ажиотаж среди потенциальных ее покупателей.

Однако уже на следующий день криптовалюта Трампа обвалилась после запуска криптовалюты его жены - Мелании Трамп.