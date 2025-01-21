Биткоин достиг нового максимума в день инаугурации Трампа

В день инаугурации Дональда Трампа биткоин достиг рекордной отметки в 109 350 долларов, но вскоре снова упал, завершив день на уровне 103 558 долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Рост первой криптовалюты наблюдался на фоне ожиданий, что администрация Трампа обеспечит более благоприятное регулирование криптовалют в США. Представители индустрии предполагают, что новый президент может учредить консультативный совет по криптовалютам или даже создать национальный биткоин-резерв.

Интерес к криптовалютам подогрел запуск "мемных" монет: Дональд Трамп представил Official Trump, которая за день достигла рыночной капитализации в 10 млрд долларов, а Мелания Трамп запустила собственную монету Melania, привлекшую объем торгов в 7,2 млрд долларов.

Эксперты считают "мемные" монеты самым рискованным сегментом рынка, однако их успех символизирует доверие трейдеров к криптовалютной политике новой администрации. По мнению рыночного стратега Джоэла Крюгера из LMAX, запуск криптовалют от семьи Трампа может способствовать дальнейшему росту интереса к этому сектору.