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Эрик Трамп заявил, что его отец хочет сделать США криптостолицей мира

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Монеты криптовалюты лежат на столе
Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Эрик Трамп, сын избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что его отец намерен превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалют, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эти комментарии прозвучали на фоне исторического роста стоимости биткоина, который впервые превысил отметку в 100 тысяч долларов. Хотя позднее флагманская криптовалюта откатилась до уровня около 99 808 долларов, рост на 137% с начала года укрепил доверие инвесторов к цифровым активам.

Эксперты считают, что новая администрация Трампа намерена использовать это доверие для внедрения криптовалют на финансовых рынках США. Поддержка со стороны избранного президента может стать ключевым фактором в превращении страны в центр мировой криптоэкономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2198277-erik-tramp-zayavil-chto-ego-otec-hochet-sdelat-ssha-kriptostolicey-mira/

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