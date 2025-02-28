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В Белом доме отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

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Белый дом
Белый дом. Фото: Rudy Sulgan/Getty Images

В Белом доме отреагировали на спор, который возник между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, передает NUR.KZ со ссылкой на Марго Мартин.

Соответствующее сообщение на платформе Х опубликовала специальная помощница президента и советник по коммуникациям Марго Мартин.

"Президент Трамп и вице-президент Вэнс всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире. Америкой никогда не воспользуются", - написала Мартин, прикрепив видео с пресс-конференции.

В пятницу, 28 февраля, глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Трамп встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский президент "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка. О чем именно спорили главы государств, можно прочитать здесь.

Во время перепалки Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

А позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. СМИ пишут, что подписание сделки по недрам отменено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224640-v-belom-dome-otreagirovali-na-spor-mezhdu-zelenskim-i-trampom/