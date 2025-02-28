Реакция посла Украины на перепалку между Зеленским и Трампом попала на видео

Реакция Оксаны Маркаровой, посла Украины в США, на перепалку между Зеленским и Трампом во время пресс-конференции попала на видео - дипломат едва сдерживала слезы.

Фотографией из Овального кабинета, где проходила пресс-конференция, поделилась журналистка Кейтлан Коллинз в соцсети Х.

Она добавила, что то, что началось с вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной, превратилось в "гневную перепалку между Трампом, Вэнсом и Зеленским".

"Трамп был в ярости и закончил словами: "Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт". Украинский посол схватилась за голову в этот момент", – написала Коллинз.

Видео, на котором видно, что Маркарова держится за голову и едва сдерживате слезы, опубликовало издание "Страна.ua".

В пятницу, 28 февраля, глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Трамп встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский президент "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка. О чем именно спорили главы государств, можно прочитать здесь.

Добавим, что во время перепалки Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".