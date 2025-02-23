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В Германии проходят парламентские выборы. Главное

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Флаг Германии
Флаг Германии. Иллюстративное фото: pexels.com

В Германии в воскресенье, 23 февраля, проходят досрочные парламентские выборы. Больше всего шансов стать следующим канцлером у главы ХДС Фридриха Мерца, но главный успех, вероятно, ожидает ультраправую "Альтернативу для Германии": партия Алис Вайдель, согласно опросам, может удвоить число своих депутатов в Бундестаге.

Как проходят выборы и когда будут результаты

Около 59,2 млн немцев - граждан Германии старше 18 лет - могут голосовать на этих выборах, и несколько миллионов человек уже проголосовали по почте. Но, согласно опросам, накануне дня голосования около 20% немцев не знали, за кого они собираются голосовать.

Избирательные участки закроются в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве).

Германия разделена на 299 одномандатных округов, и каждый избиратель должен проголосовать за члена Бундестага. Партии, которые наберут более 5%, формируют парламентские фракции на основании партийных списков, составленных в землях.

Нынешние выборы будут впервые проходить по новому закону: число мест в парламенте сокращено с 733 до 630. Право на пропорциональное партийное представительство в парламенте по-прежнему будут получать партии, кандидаты которых сумели победить по меньшей мере в трех одномандатных округах.

Как правило, партия, занявшая первое место, собирает коалицию, затем президент рекомендует на пост канцлера лидера этой партии, а затем парламент голосует за или против кандидатуры.

Главные темы

Главные темы этих выборов - экономика, миграция и безопасность.

Предыдущая правящая коалиция во главе с социал-демократом Олафом Шольцем распалась в итоге именно из-за неспособности договориться об экономической политике. Германия, крупнейшая экономика в Евросоюзе, не растет уже два года подряд.

Миграция и безопасность - две других важнейших темы. С мая 2024 года в Германии произошло пять смертельных нападений, из них три - в разгар предвыборной кампании уже шла во всю силу. Во всех пяти случаях у подозреваемых - миграционный бэкграунд.

Накануне выборов, в субботу, было совершено еще одно нападение: мужчина (по данным полиции - сириец) нанес удары ножом туристу у мемориала жертвам Холокоста.

Наконец, Германия - как и другие европейские страны - должна иметь в виду новую риторику властей США, которые возлагают ответственность за обеспечение безопасности в регионе на европейцев, но не приглашают их на переговоры с Россией.

Основные игроки

Согласно опросам, больше всего шансов стать канцлером по итогам этих выборах - у Фридриха Мерца, главы консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). За его партию готовы отдать свой голос около 30% избирателей.

Фридрих Мерц обещает восстановить экономику Германии, ограничить миграцию, сократить налоги и расходы на социальное обеспечение и усилить поддержку Украине.

Накануне дня голосования Мерц вновь заявил, что он не будет сотрудничать с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которой опросы пророчат второе место и около 20% голосов (что будет в два раз лучше предыдущего результата АдГ).

При этом тема миграционных ограничений была ключевой и для предвыборной кампании правоцентристов из ХДС.

АдГ, возглавляемая Алис Вайдель, уже весьма популярна в восточных землях, но в последнее время ультраправая партия стремительно набирает популярность и на западе страны.

Одно из видео предвыборной кампании Алис Вайдель набрало 4 млн просмотров. Ее посыл очень прост: голосуйте за АдГ, пробейте стену молчания и измените немецкую политику.

Стена молчания - "брандмауэр" - это табу на переговоры и коалиционные соглашения с представителями ультраправых. Мерца обвинили в нарушении этого табу, когда он заручился поддержкой АдГ в парламенте для законопроекта, ужесточающего миграцию (в итоге закон не был принят).

После этого десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Германии, протестуя против АдГ - и Мерца.

Но куда активнее это табу нарушают американцы. Близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск открыто выражает свою поддержку АдГ. Вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с Вайдель вскоре после своей речи в Мюнхене, в которой он раскритиковал Европу и заявил, что главных врагов стоит искать внутри себя.

АдГ выступает не только за строгую миграционную политику и реформу Евросоюза (а в случае неудачи - голосование о выходе из ЕС), но и за строительство атомных электростанций и восстановление отношений с Россией.

Какой может быть коалиция?

За социал-демократов (СДПГ) Олафа Шольца готовы проголосовать около 15% избирателей, за зеленых - чуть меньше 13%, за левых - около 7%. Остальные партии не проходят 5% барьера.

Таким образом, если результаты окажутся близки к опросам, а Мерц будет верен своему слову и откажется сотрудничать с АдГ, наиболее вероятной выглядит возможность коалиции с СДПГ или зелеными (или и теми, и другими).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223089-v-germanii-prohodyat-parlamentskie-vybory-glavnoe/

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