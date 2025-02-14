Шольц призвал ввести в Германии чрезвычайное положение

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к бундестагу в связи с последними событиями касательно украинского конфликта. Обращение опубликовано на официальном сайте канцлера ФРГ, передает NUR.KZ.

"Бундестаг должен как можно скорее принять резолюцию о признании войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы чрезвычайной ситуацией в соответствии со статьей 115(2) Основного закона", - заявил Шольц во время своей речи.

По его словам, страна сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности государства не будут финансово ущемлены.

А в соцсети Х Шольц прокомментировал свое обращение к бундестагу.

"Сегодня мы должны признать реальность того, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу", - написал он.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

К слову, ранее Зеленского спросили, как он отнесся к тому, что Трамп сначала поговорил с Путиным и лишь после этого позвонил главе Украины.

"Я не воспринимаю этот звонок (Трампа Путину - прим. ред.), что это был приоритет, что он сначала говорил с Россией. Хотя действительно, это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины", - отметил Зеленский.

Позже Дональд Трамп на брифинге в Белом доме объяснил, почему сначала поговорил с президентом РФ Путиным, и лишь после этого позвонил главе Украины Зеленскому.