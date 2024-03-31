Папа римский по случаю Пасхи призвал к миру в Газе и Украине

По всему миру сегодня проходят церемонии, посвященные одному из самых важных праздников христианского календаря — Пасхе.

Из-за разных календарей католики и православные отмечают Пасху в разные дни. Православная Пасха в этом году выпадает на 5 мая, католическая - на 31 марта.

Библия гласит, что Иисус воскрес в Пасхальное воскресенье, через несколько дней после смерти на кресте в Страстную пятницу.

По случаю Пасхи Папа римский Франциск выступил в Ватикане с проповедью, в которой призвал закончить войну в Газе и Украине, а также освободить всех заложников, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС.

"Мира не добиваются оружием, - подчеркнул понтифик в традиционном Пасхальном послании в преддверии начала новых переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС. – Я вновь призываю обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу, к скорейшему освобождению заложников, захваченных 7 октября, и немедленному перемирию в Газе".

Папа Франциск также призвал к скорейшему обмену всеми пленными между Россией и Украиной в соответствии с принципами международного права, однако воздержался от новых призывов к Киеву начать мирные переговоры.

Понтифик подвергся резкой критике со стороны украинских властей, когда в начале марта заявил, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры".