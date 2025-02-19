ХАМАС заявило о готовности освободить оставшихся заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Представитель движения Хазем Касем заявил, что группировка готова освободить всех израильских заложников в ходе второго этапа перемирия, если стороны придут к соглашению, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа.

По данным телеканала, у ХАМАС осталось шесть живых заложников.

Отмечается, что в результате атак ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле погибло не менее 1139 человек, более 200 были взяты в плен.

При этом в Минздраве Газы сообщили, что с начала военных действий Израиля в секторе Газа погибло более 61 тыс. человек. Несколько тысяч из них ранее считались пропавшими без вести под завалами зданий после ракетных ударов.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

В начале февраля ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.