CNN: Трамп обвинил Украину в развязывании войны с Россией три года назад

Телеканал CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп на брифинге по итогам переговоров в Эр-Рияде обвинил Украину в развязывании войны с Россией в 2022 году, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Провести в Украине выборы президента призвал Трамп

Трамп провел брифинг об итогах переговоров США и России в Саудовской Аравии. На брифинге глава США раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и "продолжил повторять тезисы Кремля о войне", пишет телеканал.

"Я думаю, что у меня есть власть, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что ситуация разворачивается хорошо. Но сегодня я услышал: "Ну что ж, нас не пригласили" (от украинской стороны - прим. ред.). Ну, у вас было три года. Вы должны были положить конец войне после трех лет. Вы никогда не должны были ее начинать. Вы могли бы заключить сделку", — цитирует телеканал Трампа.

В материале отмечается, что заявление Трампа не соответствует действительности - Украина не начинала войну в феврале 2022 года, это Россия вторглась на территорию соседнего государства, подчеркивают авторы.

Трамп заявил, что мог бы заключить для Украины сделку, "которая отдала бы ей почти всю землю… и ни один человек не был бы убит".

"Но они решили не делать этого таким образом", - заявил Трамп.

Он добавил, что Зеленский ему "лично нравится", но его рейтинг одобрения в Украине якобы составляет 4%. При этом, как отмечает телеканал, никаких доказательств его слов он не привел.