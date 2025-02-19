CNN: Трамп обвинил Украину в развязывании войны с Россией три года назад
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Телеканал CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп на брифинге по итогам переговоров в Эр-Рияде обвинил Украину в развязывании войны с Россией в 2022 году, передает NUR.KZ.
Трамп провел брифинг об итогах переговоров США и России в Саудовской Аравии. На брифинге глава США раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и "продолжил повторять тезисы Кремля о войне", пишет телеканал.
"Я думаю, что у меня есть власть, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что ситуация разворачивается хорошо. Но сегодня я услышал: "Ну что ж, нас не пригласили" (от украинской стороны - прим. ред.). Ну, у вас было три года. Вы должны были положить конец войне после трех лет. Вы никогда не должны были ее начинать. Вы могли бы заключить сделку", — цитирует телеканал Трампа.
В материале отмечается, что заявление Трампа не соответствует действительности - Украина не начинала войну в феврале 2022 года, это Россия вторглась на территорию соседнего государства, подчеркивают авторы.
Трамп заявил, что мог бы заключить для Украины сделку, "которая отдала бы ей почти всю землю… и ни один человек не был бы убит".
"Но они решили не делать этого таким образом", - заявил Трамп.
Он добавил, что Зеленский ему "лично нравится", но его рейтинг одобрения в Украине якобы составляет 4%. При этом, как отмечает телеканал, никаких доказательств его слов он не привел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221877-cnn-tramp-obvinil-ukrainu-v-razvyazyvanii-voyny-s-rossiey-tri-goda-nazad/