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Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повесток в военкомат

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Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего главу государства Владимира Зеленского в уклонении от повесток в военкомат, передает NUR.KZ со ссылкой на Украинскую правду.

В интервью изданию экс-главу Украины спросили, чем занимается его младший сын Михаил, которому скоро исполнится 25 лет. С этого возраста мужчины на Украине подлежат обязательной мобилизации.

"Если будет мобилизация, он будет действовать иначе, чем господин Зеленский, который четыре раза был "уклонистом", убегал от повесток", — заявил Порошенко.

Сейчас же сын бывшего президента находится в Великобритании, где, по словам Порошенко, занимается волонтерской деятельностью, помогая украинским беженцам.

По данным РБК, в апреле 2019 года, когда на Украине проходили президентские выборы, одним из кандидатов на которых был Зеленский, Минобороны страны сообщило, что в 2014 — 2015 годах ему четыре раза направлялись повестки в военкомат, однако он ни разу туда не явился.

Зеленскому 47 лет, он не проходил службу в Вооруженных силах, на воинском учете состоит с 2008 года. В Минобороны Украины отмечали, что президент годен к военной службе.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко. Сам Порошенко подтвердил ее.

Комментируя санкции в свой адрес, Порошенко обвинил Зеленского в коррупции в условиях войны. Он заявил, что Зеленский игнорировал проблемы в армии, а перед началом конфликта игнорировал данные разведки и не готовился к нему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221556-poroshenko-obvinil-zelenskogo-v-uklonenii-ot-povestok-v-voenkomat/