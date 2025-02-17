Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

"Конец эпохи". Пять выводов Мюнхенской конференции по безопасности, которая "войдет в историю"

Опубликовано:

Мюнхенская конференция
Логотип Мюнхенской конференции. Фото: Michaela Stache/AFP via Getty Images

Мировые СМИ и аналитики оценивают значение и прогнозируют возможные последствия ежегодной глобальной конференции по вопросам безопасности, прошедшей на этих выходных в Мюнхене.

Свежая публикация по теме:
"Американский народ заслуживает": советник Трампа потребовал "компенсаций" от Украины

Как сообщает присутствовавшая на мероприятии главный корреспондент Би-би-си по международным делам Лиз Дюсет, едва завершившуюся конференцию эксперты уже в один голос называют исторической, соглашаясь в том, что она знаменует начало новой эры международного сотрудничества.

«Налицо глубокое осознание того, что старое „трансатлантическое партнерство" — прочный союз между США и странами Европы — перестало работать, — пишет она. — За последние несколько дней многие европейские лидеры имели возможность утвердиться в своих самых худших опасениях относительно выстраивания отношений с командой президента Трампа».

Им прямым текстом заявили: не стоит рассчитывать на то, что за столом переговоров о прекращении войны в Украине вам вообще найдется место.

Более того, в намеченных на ближайшую неделю российско-американских переговорах на эту тему не будет даже самой Украины.

«Европа должна подняться. Мы должны решить, что делать дальше, как дать Украине возможность определить свое будущее самостоятельно», — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, выходя с совещания, созванного главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

На понедельник в Париже уже назначена экстренная встреча нескольких европейских лидеров, намеревающихся обсудить ответные меры ЕС — и прежде всего способы укрепить свою собственную решимость и максимально эффективно мобилизовать доступные ресурсы.

По словам Лиз Дюсет, многие делегаты Мюнхенской конференции признавались ей, что в этом году у них «просто голова идет кругом» от количества идей по прекращению войны в Украине и другим важным вопросам, исходящих от команды президента Трампа — в том числе и идей совершенно взаимоисключающих.

Для Европы этот момент станет определяющим, прогнозирует Дюсет:

«Отношения с Вашингтоном необходимо выстраивать по новой, и как можно быстрее, — уверена она. — Слишком многое поставлено на карту».

А корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер пишет, что из Мюнхенской конференции этого года нужно вынести пять главных уроков.

1. Эпоха международных отношений в прежнем виде завершена.

В Европе больше нет сложившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности. Америка всё так же входит в НАТО, но автоматически рассчитывать на то, что в случае внешнего нападения США придут ей на помощь, Европа больше не может.

2. Политика большей части мирового сообщества в отношении Украины кардинально пересмотрена.

Заключить сделку, чтобы положить конец войне в Украине, США и Россия собираются вне зависимости от мнения по этому поводу самой Украины — да и всей Европы в целом.

3. Тратить больше нужно уже сейчас.

Если страны Европы намереваются и дальше сдерживать растущий российский натиск, — и в этом большинство экспертов согласны — им придется максимально быстро нарастить расходы на оборону,

4. Речь Вэнса.

Нападки вице-президента США Джей Ди Вэнса на европейскую политику многие участники конференции сочли оскорбительными. Однако многим людям по обе стороны Атлантики выступление Вэнса пришлось весьма по душе, а президент Дональд Трамп даже назвал речь блестящей.

5. Общая разобщенность и рост разногласий.

На сегодняшний день между позициями Вашингтона и Европы существуют очевидные разногласия по целому ряду вопросов. Впрочем, члены команды Трампа нередко противоречат друг другу и даже самим себе.

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221187-konec-epohi-pyat-vyvodov-myunhenskoy-konferencii-po-bezopasnosti-kotoraya-voydet-v-istoriyu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Конец эпохи». Пять выводов Мюнхенской конференции по безопасности, которая «войдет в историю» В России отмечают первую годовщину со дня смерти Алексея Навального, хотя это небезопасно «Пряно», «сладко». Как пахнут древнеегипетские мумии после пяти тысяч лет в саркофаге?