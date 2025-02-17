"Конец эпохи". Пять выводов Мюнхенской конференции по безопасности, которая "войдет в историю"

Мировые СМИ и аналитики оценивают значение и прогнозируют возможные последствия ежегодной глобальной конференции по вопросам безопасности, прошедшей на этих выходных в Мюнхене.

Как сообщает присутствовавшая на мероприятии главный корреспондент Би-би-си по международным делам Лиз Дюсет, едва завершившуюся конференцию эксперты уже в один голос называют исторической, соглашаясь в том, что она знаменует начало новой эры международного сотрудничества.

«Налицо глубокое осознание того, что старое „трансатлантическое партнерство" — прочный союз между США и странами Европы — перестало работать, — пишет она. — За последние несколько дней многие европейские лидеры имели возможность утвердиться в своих самых худших опасениях относительно выстраивания отношений с командой президента Трампа».

Им прямым текстом заявили: не стоит рассчитывать на то, что за столом переговоров о прекращении войны в Украине вам вообще найдется место.

Более того, в намеченных на ближайшую неделю российско-американских переговорах на эту тему не будет даже самой Украины.

«Европа должна подняться. Мы должны решить, что делать дальше, как дать Украине возможность определить свое будущее самостоятельно», — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, выходя с совещания, созванного главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

На понедельник в Париже уже назначена экстренная встреча нескольких европейских лидеров, намеревающихся обсудить ответные меры ЕС — и прежде всего способы укрепить свою собственную решимость и максимально эффективно мобилизовать доступные ресурсы.

По словам Лиз Дюсет, многие делегаты Мюнхенской конференции признавались ей, что в этом году у них «просто голова идет кругом» от количества идей по прекращению войны в Украине и другим важным вопросам, исходящих от команды президента Трампа — в том числе и идей совершенно взаимоисключающих.

Для Европы этот момент станет определяющим, прогнозирует Дюсет:

«Отношения с Вашингтоном необходимо выстраивать по новой, и как можно быстрее, — уверена она. — Слишком многое поставлено на карту».

А корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер пишет, что из Мюнхенской конференции этого года нужно вынести пять главных уроков.

1. Эпоха международных отношений в прежнем виде завершена.

В Европе больше нет сложившейся после Второй мировой войны архитектуры безопасности. Америка всё так же входит в НАТО, но автоматически рассчитывать на то, что в случае внешнего нападения США придут ей на помощь, Европа больше не может.

2. Политика большей части мирового сообщества в отношении Украины кардинально пересмотрена.

Заключить сделку, чтобы положить конец войне в Украине, США и Россия собираются вне зависимости от мнения по этому поводу самой Украины — да и всей Европы в целом.

3. Тратить больше нужно уже сейчас.

Если страны Европы намереваются и дальше сдерживать растущий российский натиск, — и в этом большинство экспертов согласны — им придется максимально быстро нарастить расходы на оборону,

4. Речь Вэнса.

Нападки вице-президента США Джей Ди Вэнса на европейскую политику многие участники конференции сочли оскорбительными. Однако многим людям по обе стороны Атлантики выступление Вэнса пришлось весьма по душе, а президент Дональд Трамп даже назвал речь блестящей.

5. Общая разобщенность и рост разногласий.

На сегодняшний день между позициями Вашингтона и Европы существуют очевидные разногласия по целому ряду вопросов. Впрочем, члены команды Трампа нередко противоречат друг другу и даже самим себе.