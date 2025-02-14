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"Понятия "Запад" больше нет": украинский депутат высказался о выступлении Вэнса

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Выступление Джей Ди Вэнса
Выступление Джей Ди Вэнса. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Украинский депутат из "Европейкой солидарности" Алексей Гончаренко высказался о выступлении вице-президента США Джей Ди Вэнса, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

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По словам Гончаренко, участникам Мюнхенской конференции по безопасности из европейских стран показалось, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса прозвучала как объявление войны.

Депутат заявил, что во время выступления Вэнса европейцы "пересматривались и вообще ничего не понимали". Сам он воспринял речь Вэнса как "одно из эпохальных выступлений на Мюнхенской конференции".

"По сути, европейским лидерам (и нам в том же числе) показали место, на котором видит нас новая администрация Трампа. По сути, это такой большой рынок сбыта товаров и место поддержки американской экономики. Такой задний двор американской империи. Можно даже сказать, что Вэнс объявил, что понятия "Запад" больше нет. Есть США и есть ее вассал – Европейский Союз", - написал Гончаренко.

Он отметил, что в своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине.

"Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный. Поэтому ЕС должен заплатить и решить эту проблему. Мы в очень сложной ситуации, и никто кроме нас нам не поможет. Это нужно понимать", - резюмировал украинский депутат.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Мюнхене проходит конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.

На конференции уже выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В своей речи Вэнс заявил, что Европе нужно не защищаться от кого-то, а понимать, что именно она защищает. А главными проблемами Европы Вэнс назвал дезинформацию, миграцию и нежелание слушать оппонентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220960-ponyatiya-zapad-bolshe-net-ukrainskiy-deputat-vyskazalsya-o-vystuplenii-vensa/