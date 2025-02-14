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Вэнс признался, чего хотят США в переговорах с Киевом и Москвой

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Флаг США висит у здания
Флаг США. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США стремятся добиться длительного мира в Украине, а не просто паузы в войне.

Его слова приводит агентство УНИАН.

"Главная цель, как отметил президент Трамп, - мы стремимся к завершению войны. Мы хотим, чтобы война прекратилась. Но мы стремимся достичь прочного, длительного мира. А не такого, который приведет к новому конфликту через несколько лет. Поэтому мы обсудили, как можем достичь этого вместе. И безусловно, будем иметь еще много разговоров в ближайшие дни, недели, месяцы", - заявил Вэнс.

По его словам, к работе привлечены Государственный секретарь США Марк Рубио, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлогг.

"Эта встреча двигает нас вперед... Важно собраться и начать разговоры, необходимые для завершения этого дела. Это все, что скажу сейчас, потому что хочу сохранить возможность для переговорщиков довести дело до ответственного конца", - прокомментировал Вэнс.

А Владимир Зеленский, как пишет CNN, поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и призвал к более активному диалогу для прекращения войны в Украине.

"У нас сегодня были хорошие разговоры, наша первая, но не последняя встреча, ​​я уверен. На самом деле нам нужно больше говорить, больше работать и подготовить план, как остановить Путина и закончить войну. На самом деле, мы очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи и нашу работу", — сказал он.

Зеленский добавил, что он будет "очень рад" увидеть спецпредставителя США по вопросам Украины и России генерала Кита Келлога в Украине в ближайшее время.

Напомним, сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но при одном условии.

"Я не буду встречаться с россиянами, это не часть моих планов. Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным, только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой, и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться", - подчеркнул президент Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220978-vens-priznalsya-chego-hotyat-ssha-v-peregovorah-s-kievom-i-moskvoy/