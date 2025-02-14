Беспилотник врезался в Чернобыльскую АЭС. Украина обвинила в атаке Россию

В ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник врезался в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным чрезвычайных служб, к повышению радиационного фона это не привело. В Москве причастность к атаке опровергли.

«Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции», — заявил Зеленский.

Он отметил, что, по первым оценкам, укрытие получило существенные повреждения, однако радиационный фон не повышался, и специалисты беспрерывно мониторят ситуацию.

Зеленский также опубликовал в соцсетях видео, на котором видно взрыв и последовавший за ним пожар на станции.

В Украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям также заявили, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

«Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!» — заявили в службе.

Согласно сообщению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), команда агентства, работавшая на Чернобыльской площадке, услышала взрыв в районе нового безопасного конфайнмента около 01:50 по местному времени (02:50 мск).

По данным Киевской областной прокуратуры, в результате повреждения получили внешняя часть одного из энергоблоков и другое оборудование ЧАЭС.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который сейчас находится в Мюнхене на конференции по безопасности, сообщил, что новость о попадании дрона в саркофаг ЧАЭС вызвала негодование среди участников встречи.

«Сейчас атмосфера такова, что все очень злы от этой новости здесь, в Мюнхене. Не "обеспокоенные", как часто бывает, а действительно злые. В 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал и технику, и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон», — написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский назвал атаку на ЧАЭС в день начала Мюнхенской конференции «приветом» от российского президента Владимира Путина. «Это говорит о том, что человек точно не хочет мира», — сказал президент Украины на пресс-брифинге в Мюнхене.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами отверг возможную причастность российских военных к произошедшему.

«Не может быть и речи, чтобы наносились какие-то удары по объектам атомной инфраструктуры. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Скорее всего, речь идет об очередной провокации и подтасовке», — заявил он.

Новый безопасный конфайнмент

Монтаж нового купола ЧАЭС (известного среди специалистов как новый безопасный конфайнмент), накрывшего старый чернобыльский саркофаг, завершился в 2016 году. Его размеры:165 метров в длину, 260 метров в ширину и 110 метров в высоту.

Первый бетонный саркофаг ЧАЭС — объект «Укрытие» — был построен к осени 1986 года и планировалось, что он прослужит 20-40 лет. Но довольно быстро стало понятно, что это защитное сооружение не выдерживает.

Поэтому в 2007 году после длительных переговоров с европейскими партнерами правительство Украины, Европейский банк реконструкции и развития, а также консорциум французских компаний Novarka подписали соглашение о строительстве нового укрытия.

Планировалось, что оно будет сдано в эксплуатацию в 2017 году, но это произошло только летом 2019-го.

Новый купол ЧАЭС, по задумкам специалистов, должен похоронить четвертый энергоблок, а вместе с ним 200 тонн остатков ядерного топлива, 43 тысячи кубометров высокорадиоактивных отходов, 630 тысяч радиоактивных отходов и четыре тонны радиоактивной пыли минимум на 100 лет.

Бывший глава фонда «Укрытие» Европейского банка реконструкции и развития Саймон Эванс заявил Би-би-си, что внешние удары, в том числе беспилотниками, потенциально могут привести к серьезным повреждениям нового купола ЧАЭС и утечке радиации.

«Он был разработан таким образом, чтобы быть очень надежным для таких событий, как экстремальные погодные условия, но он не выдержит ракетного удара. Он предназначен для хранения остатков старого разрушенного реактора и обеспечения возможности долгосрочного вывода из эксплуатации, но не для защиты от внешних атак», — сказал эксперт.