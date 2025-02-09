Илон Маску заблокировали доступ к базе данных Минфина США
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Суд в Нью-Йорке заблокировал миллиардеру Илону Маску доступ к базе Минфина США с личными данными американцев, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Как сообщает издание, судья из Нью-Йорка Пол Энгельмайер удовлетворил иск, поданный генпрокурорами 19 штатов США, большинство из которых демократы.
Они, по данным издания, требовали, чтобы новому Министерству эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском закрыли доступ к системам Министерства финансов США, через которые проходят платежи граждан на триллионы долларов.
Истцы заявили, что таким образом может быть раскрыта конфиденциальная информация. Например, номера социального страхования и банковских счетов, объем пособий и другие личные данные миллионов американцев.
Ранее сообщалось, что 14 генпрокуроров США намерены через суд ограничить доступ Илона Маска к информации.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что миллиардер Илон Маск возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) при Дональде Трампе.
"Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!" - прокомментировал свое назначение Илон Маск, и анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.
В начале февраля Илон Маск, возглавивший департамент эффективности госуправления, заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам. О каких группах идет речь, он не уточнил.
СМИ писали, что недавно назначенный министр финансов Скотт Бессент предоставил нескольким сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов.
Добавим, в декабре сообщалось, что Илон Маск стал первым человеком в истории, заработавшим 400 млрд долларов: его состояние увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219102-ilon-masku-zablokirovali-dostup-k-baze-dannyh-minfina-ssha/