Илон Маску заблокировали доступ к базе данных Минфина США

Суд в Нью-Йорке заблокировал миллиардеру Илону Маску доступ к базе Минфина США с личными данными американцев, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, судья из Нью-Йорка Пол Энгельмайер удовлетворил иск, поданный генпрокурорами 19 штатов США, большинство из которых демократы.

Они, по данным издания, требовали, чтобы новому Министерству эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском закрыли доступ к системам Министерства финансов США, через которые проходят платежи граждан на триллионы долларов.

Истцы заявили, что таким образом может быть раскрыта конфиденциальная информация. Например, номера социального страхования и банковских счетов, объем пособий и другие личные данные миллионов американцев.

Ранее сообщалось, что 14 генпрокуроров США намерены через суд ограничить доступ Илона Маска к информации.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что миллиардер Илон Маск возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) при Дональде Трампе.

"Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!" - прокомментировал свое назначение Илон Маск, и анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.

В начале февраля Илон Маск, возглавивший департамент эффективности госуправления, заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам. О каких группах идет речь, он не уточнил.

СМИ писали, что недавно назначенный министр финансов Скотт Бессент предоставил нескольким сотрудникам DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов.

Добавим, в декабре сообщалось, что Илон Маск стал первым человеком в истории, заработавшим 400 млрд долларов: его состояние увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником.