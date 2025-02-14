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Вылетевший в Мюнхен самолет госсекретаря США развернули и вернули на базу

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самолет государственного секретаря США Марко Рубио, вылетевший в Германию, вернулся на базу вылета из-за неисправности, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на представителя Госдепартамента, в четверг, 13 февраля, у самолета госсекретаря США Марко Рубио возникла механическая неисправность по пути в Мюнхен.

"Самолет развернулся и вернулся на объединенную базу Эндрюс, а Рубио продолжит свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на другом борту", - сообщили представители Госдепартамента.

Отмечается, что в Германию Рубио полетел для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и во встрече министров иностранных дел стран G7. После этого он отправится в Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, ранее Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать.

Добавим, что с начала года в США произошло несколько авиапроисшествий, унесших жизни десятков человек.

Так, 1 февраля в Филадельфии самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. В результате ЧП погибли все, кто находился на борту самолета - это 67 человек. Тела всех погибших удалось достать из реки через несколько дней.

7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту, а 11 февраля в аэропорту в штате Аризона столкнулись два самолета. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали.

А вчера, 13 февраля, военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии. Пилотам удалось спастись - они катапультировались до падения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220755-vyletevshiy-v-myunhen-samolet-gossekretarya-ssha-vernulsya-na-bazu-iz-za-neispravnosti/