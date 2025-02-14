Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это не очень приятно": Зеленский о том, что Трамп позвонил ему после Путина

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Viktor Kovalchuk / Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Свежая публикация по теме:
Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Во время посещения Хмельницкой АЭС Зеленского спросили, как он относится к тому, что Трамп сначала поговорил с Путиным, а потом с ним. Глава Украины заявил, что американский лидер знает его позицию.

"Я действительно считаю, что прежде всего, приоритет - Украина. У нас война, и против нас Путин", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что, по словам Трампа, он хотел одновременно поговорить с обоими лидерами как Украины, так и России.

"В разговоре он не сказал, что Путин и Россия были приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку США. (...)

Я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, что он сначала говорил с Россией. Хотя действительно, это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины", - заявил Зеленский.

Он добавил, что провел "очень хороший разговор" с Трампом.

"Мы говорили обо всем. И даже о северокорейцах. И он удивлен. Сказал, что его поражает то, что мы построили такую систему дронов и такую технологическую платформу - около 200 предприятий.

Он понимает, что происходит. Он понимает, что мы номер один в мире или одни из первых. Но я ему сказал, что там не очень далеко от нас Иран. И это большая опасность. Они также стоят в топе по производству дронов. И поэтому для нас очень важно остановить Россию и Иран, который ей помогает", - заключил украинский лидер.

По его убеждению, "звонки - это звонки", но то, что на самом деле имеет значение для Украины - это очные встречи с Трампом.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в ходе разговора они "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне.

"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной.

(...) Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры", – заявил Трамп.

В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

К слову, позже Трамп объяснил, почему решил сначала поговорить с главой РФ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220704-eto-ne-ochen-priyatno-zelenskiy-o-tom-chto-tramp-pozvonil-emu-posle-putina/