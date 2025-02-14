"Это не очень приятно": Зеленский о том, что Трамп позвонил ему после Путина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

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Во время посещения Хмельницкой АЭС Зеленского спросили, как он относится к тому, что Трамп сначала поговорил с Путиным, а потом с ним. Глава Украины заявил, что американский лидер знает его позицию.

"Я действительно считаю, что прежде всего, приоритет - Украина. У нас война, и против нас Путин", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что, по словам Трампа, он хотел одновременно поговорить с обоими лидерами как Украины, так и России.

"В разговоре он не сказал, что Путин и Россия были приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку США. (...)

Я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, что он сначала говорил с Россией. Хотя действительно, это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины", - заявил Зеленский.

Он добавил, что провел "очень хороший разговор" с Трампом.

"Мы говорили обо всем. И даже о северокорейцах. И он удивлен. Сказал, что его поражает то, что мы построили такую систему дронов и такую технологическую платформу - около 200 предприятий.

Он понимает, что происходит. Он понимает, что мы номер один в мире или одни из первых. Но я ему сказал, что там не очень далеко от нас Иран. И это большая опасность. Они также стоят в топе по производству дронов. И поэтому для нас очень важно остановить Россию и Иран, который ей помогает", - заключил украинский лидер.

По его убеждению, "звонки - это звонки", но то, что на самом деле имеет значение для Украины - это очные встречи с Трампом.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в ходе разговора они "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне.

"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной.

(...) Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры", – заявил Трамп.

В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

К слову, позже Трамп объяснил, почему решил сначала поговорить с главой РФ.