Трамп: Украина однажды может стать частью России

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о помощи Украине, заявил, что Украина "может стать частью России когда-нибудь", передает NUR.KZ.

Интервьюер спросил Трампа о поставках американского оружия Украине, однако глава США решил не отвечать на этот вопрос. Вместо этого он назвал несправедливым, что Штаты выделяют Украине гораздо больше помощи, чем остальные страны.

"У них есть чрезвычайно ценная земля с точки зрения наличия редкоземельных металлов, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других ресурсов. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов (на помощь Украине - прим. ред.).

Вы знаете, они (Украина и Россия — прим. ред.) могут заключить сделку, они могут и не заключить сделку. Они могут стать частью России когда-нибудь, они могут не стать частью России. Но мы вкладывали туда деньги, и я хочу их вернуть", — заявил Трамп.

Он добавил, что уже говорил об этом с властями Украины и "они согласились".

"США уже вложили более 300 миллиардов долларов, возможно, 350. Европа — 100 миллиардов. Мы вдвое больше. Я говорил им (властям Украины — прим. ред.), что мы хотим что-то взамен, например, эквивалента в виде редкоземельных (металлов — прим. ред.), и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые", — добавил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - заявил он.

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов. Он утверждает, что Украина уже готова к этому.

Позже в Белом доме прояснили, зачем Трампу понадобились редкоземельные металлы из Украины.

Позже эту ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Песков назвал идею Трампа не помощью, а коммерческим предложением.