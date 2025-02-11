Премьер-министр Венгрии обвинил USAID в подготовке переворота

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Агентство США по международному развитию USAID под видом помощи финансировало попытки свержения власти, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление Орбан разместил в соцсетях. Агентство публикует его перевод.

"Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения Соединенных Штатов за последние годы.

Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь идет об инструменте политического влияния", — написал он.

Орбан подчеркнул, что после обнародования информации о действиях USAID в Штатах разгорелся "огромный скандал".

По его словам, на деньги фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия".

Так, по его словам, USAID специально поддерживало только те темы, которые были связаны с левыми партиями, финансируя соответствующие СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации и гражданские организации.

"Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", — заявил премьер-министр Венгрии.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID.

Сам Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть", а позже обвинил агентство в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

В Казахстане уже отреагировали на ситуацию. Так, депутат мажилиса Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало USAID.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на брифинге, заявила, что администрация Байдена выделяла деньги "на глупости", в том числе, по данным Ливитт, США потратили 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане.

Позже Трамп потребовал закрыть USAID. СМИ писали, что из 10 тысяч сотрудников USAID сохранят свою работу чуть меньше трехсот.