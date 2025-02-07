Трамп требует закрыть USAID за "коррупцию"

Президент США Дональд Трамп в пятницу потребовал закрыть американское гуманитарное агентство USAID. Ранее СМИ писали о том, что из 10 тысяч сотрудников USAID, сохранят свою работу чуть меньше трехсот.

Трамп обвинил агентство в коррупции, но не привел каких-либо конкретных доказательств коррупции в USAID.

«[Новости о] USAID бесят левых радикалов, но что они могут сделать, если деньги тратились настолько необъяснимо, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Такой коррупции мы давно не видели. Закрыть его!».

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».

Работа USAID и программы иностранной помощи уже приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США.

По данным американских СМИ, из 10 тыс. человек, которые работают в USAID по всему миру, могут сохранить работу не более 300.

Эту информацию подтверждает Reuters со ссылкой на четыре источника. Ожидается, что с пятницы тысячи сотрудников USAID будут отправлены в отпуск, включая тех, кто работает в иностранных офисах организации.

В частности, после сокращения агентства более чем в 30 раз в африканском бюро останутся лишь 12 человек, а в азиатском — восемь.

Один из профсоюзов, представляющих интересы сотрудников агентства, сообщил американскому партнеру Би-би-си — CBS News, что только 294 сотрудника были признаны ключевыми.

USAID — это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тысяч человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID «содействует построению демократии и развитию общества», поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

В 2023 году USAID потратило около 38,1 миллиарда долларов на свои проекты, что составляет около 0,6% всех государственных расходов США (6,1 триллион долларов).

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».

Миллиардер Илон Маск называл USAID «невероятно политически пристрастным» и сказал, что оно поддерживает «радикально левые цели по всему миру, включая антиамериканские вещи». По его словам, спасти USAID невозможно: «Это не червивое яблоко, это клубок червей».

Госсекретарь Марко Рубио, которому поручено временно руководить USAID, суммировал претензии к агентству так: оно считает себя «глобальной благотворительной организацией» и не думает об интересах страны и деньгах американских налогоплательщиков.

Опросы показывают, что многие американцы скептически относятся к предоставлению иностранной помощи. Согласно опросу AP-NORC, проведенному в марте 2023 года, девять из десяти республиканцев считают, что страна чрезмерно расходует свои средства.

Бывшие руководители USAID раскритиковали план сокращения штата. Один из них, Гейл Смит, в интервью Би-би-си подчеркнул, что США всегда быстрее других прибывали на помощь во время гуманитарных кризисов по всему миру.

«Когда вы прекращаете все это, вы посылаете очень тревожные сигналы, — сказала Смит. — США дают понять, что нам откровенно наплевать, живут люди или умирают, и что мы не служим надежным партнером».

Подробнее о том, чем занимается USAID и кто пострадает от его закрытия, можно прочитать здесь.