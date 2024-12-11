Илон Маск стал первым человеком в истории, заработавшим 400 млрд долларов

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 400 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg. Его состояние увеличилось после выборов президента США.

По информации издания, Илон Маск достиг заработка более 400 млрд долларов первым в истории. Катализатором роста состояния Маска стала продажа акций его компании SpaceX. Сделка, после которой компанию оценивают примерно в 350 миллиардов долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

"Она увеличила состояние Маска примерно на 50 млрд долларов одним махом до 439,2 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg", - пишет издание.

Также сообщается, что его состояние увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником.

Повлияло и то, что Маск должен занять ключевую роль в новой администрации в качестве одного из руководителей недавно созданного департамента эффективности правительства, что "даст ему трибуну в Вашингтоне".

Отметим, что Илон Маск Известный впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты в 2022 году, по версии журнала Forbes.

В прошлом году основатель Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети X Илон Маск снова вернул себе звание богатейшего человека мира, уже по версии Bloomberg.

В ноябре отмечалось, что победа Трампа на президентских выборах в США уже помогла самым богатым людям мира стать еще богаче. Состояние Илона Маска, Джеффа Безоса и других бизнесменов увеличилось на миллиарды долларов.

А сегодня стало известно, что компания SpaceX и ее инвесторы заключили соглашение о покупке инсайдерских акций на сумму до 1,25 млрд долларов, что увеличило оценку компании до 350 млрд долларов.