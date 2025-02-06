Израиль вслед за США вышел из Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети Х сообщил, что Израиль вслед за США не будет участвовать в работе Совета ООН по правам человека, передает NUR.KZ.

Саар заявил, что Израиль приветствует и присоединяется к решению Трампа не участвовать в работе совета.

"Совет по правам человека ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль", – написал Саар.

По словам главы израильского МИДа, совет сосредоточился на нападках на Израиль и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека.

"Дискриминация против нас очевидна: В СПЧ ООН Израиль — единственная страна, чья повестка дня посвящена исключительно ему. Израиль подвергся более чем 100 осуждающим резолюциям, это более 20% всех резолюций, когда-либо принятых в совете — больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых. Израиль больше не потерпит эту дискриминацию!" – заключил израильский министр.

Напомним, накануне Трамп подписал указ о выходе США "из антиамериканских организаций ООН": Совета ООН по правам человека и БАПОР.

В Белом доме заявили, что СПЧ ООН "не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека".

"Такие страны, как Иран, Китай и Куба, используют Совет ООН по правам человека для своей защиты, несмотря на вопиющую историю нарушений прав человека и злоупотреблений.

Совет по правам человека ООН продемонстрировал постоянную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в ходе заседаний совета", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Добавим, Совет ООН по правам человека, согласно данным на официальном сайте - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств. Он был создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью "содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире".