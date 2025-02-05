Талибы закрыли единственную в Афганистане женскую радиостанцию

Талибы приостановили работу единственной в Афганистане женской радиостанции. Причиной послужило якобы нарушение политик вещания, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным издания, базирующаяся в Кабуле радиостанция Radio Begum, которой руководят женщины, и транслирующая контент, направленный на образование женщин, сообщила, что сотрудники министерства информации и культуры талибов удерживали персонал станции во время обыска помещения.

Сообщается, что нагрянувшие на радио сотрудники правоохранительных органов "изъяли компьютеры, жесткие диски, файлы и телефоны у сотрудников радио". Задержаны также двое мужчин, работающих в организации, и которые "не занимают никаких руководящих должностей".

Позже министерство подтвердило приостановку работы станции, сославшись на ряд предполагаемых нарушений "политики вещания и ненадлежащего использования лицензии станции", включая "несанкционированное предоставление контента и программ зарубежному телеканалу".

Однако в сообщении не уточняется, о каком иностранном телеканале идет речь.

Отмечается, что до приостановки работы радиостанция транслировала по шесть часов уроков в день, а также программы о здоровье, психологии и духовности для женщин по всему Афганистану.

Напомним, в конце октября прошлого года в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

Ранее в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре прошлого года сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.

В конце декабря по указу лидера Талибана в Афганистане было введено новое правило по расположению окон в домах - из них не должно быть видно женщин в доме соседа.