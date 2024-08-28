"Скрывать свой голос, лицо и тело". Талибы постановили, что звучание женского голоса — это порок

На прошлой неделе талибы в Афганистане приняли новые законы, которые, по их словам, направлены "на поощрение добродетели и искоренение порока". Среди прочего, женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома.

Организация Объединенных Наций осудила новые так называемые "ограничения порока и добродетели" и выразила обеспокоенность в связи с их принятием.

В воскресенье высокопоставленный представитель ООН предупредил, что новые законы дают основания тревожиться за будущее Афганистана.

Закон был утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой.

Министерство нравственности — официально известное как Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока — подчеркнуло, что никто в стране не освобождается от действия этих законов.

Новый свод правил позволяет "мохтасабинам" (полиции нравов Талибана) вмешиваться в общественную жизнь афганцев — начиная с того, что те носят и в каком виде появляются в общественных местах, кончая тем, что граждане едят и пьют.

Согласно новому закону, женский голос также считается "пороком", когда звучит в общественных местах. Новые ограничения гласят: "Когда взрослая женщина покидает свой дом по необходимости, она обязана скрывать свой голос, лицо и тело".

Министерство уже применяет подобные требования морали, основанные на законах шариата, и утверждает, что задержало тысячи людей за их несоблюдение. По словам талибов, эти правила соответствуют их толкованию законов шариата и должны применяться министерством морали. Они основываются на указе верховного лидера талибов в 2022 году и теперь официально опубликованы в качестве закона.

Что закон говорит о женщинах?

В законе подробно говорится о том, что женщины должны полностью закрывать свое тело, включая лицо, "чтобы не вводить мужчин в искушение и порок":

Женщина должна полностью закрывать свое тело.

Женщина должна закрывать свое лицо, чтобы не "вызывать искушение".

Женский голос считается "аврат" и не должен быть слышен на публике. (Арабское слово awrah означает части тела, которые должны быть покрыты. Аврат — это любая часть тела, как у мужчин, так и у женщин, которую не следует демонстрировать на публике).

Женщины также не должны петь и читать вслух — чтобы их не было слышно на улице, даже когда они при этом находятся в собственном доме.

Одежда женщин не должна быть тонкой, короткой или обтягивающей.

Женщины должны скрывать свое тело и лицо от мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами.

Мужчинам запрещено смотреть на тело и лицо женщины, и женщинам также запрещено смотреть на мужчин.

Новые ограничения для мужчин

Новые законы о морали также налагают некоторые ограничения на мужчин. Теперь те обязаны прикрывать свое тело от пупка до колен, когда находятся вне дома, поскольку эти части тела считаются "аврат".

Мужчинам запрещено укладывать волосы в прически, не соответствующие шариату.

Талибы запретили парикмахерам в нескольких провинциях брить или стричь бороды, утверждая, что это постановление соответствует шариату. Согласно новым правилам, борода должна быть длиной в кулак. Закон о нравственности также запрещает мужчинам носить галстук.

Кто такие мохтасабины?

Мохтасабины отвечают за соблюдение этого закона и действуют во всех провинциях. Они же привлекают нарушителей к суду.

С принятием нового закона их полномочия стали еще шире, чем раньше, тем более что они пользуются полной поддержкой лидера талибов. Они смогут запрещать женщинам петь, могут заставить выключить музыку, играющую дома, и требовать от мужчин побриться или подстричь волосы, если те не соблюдают новые нормы причесок.

Согласно закону, полиция нравов также будет иметь право запрещать таксистам подвозить женщин, которых не сопровождает близкий родственник мужского пола, например, отец или взрослый брат, или тех, которые не носят хиджаб в соответствии с шариатом.

Мужчинам и женщинам запрещено сидеть в машине бок о бок.

Запрет фотографировать живых существ

Новый закон также запрещает делать, хранить или публиковать изображения живых существ. Это может означать, что под запрет попадают даже рисунки птиц, животных или изображения членов семьи.

Согласно новому правилу, покупка и продажа статуэток живых существ также запрещена.

Закон требует от полиции нравственности предотвращать злоупотребление магнитофонами, радиоприемниками, а также воспроизведение музыки, которая считается греховной по законам шариата. Производство и просмотр изображений и фильмов с живыми существами также запрещены.

Но, вопреки новым правилам, почти все правительственные чиновники Талибана снялись на камеру, включая Мохаммада Халеда Ханафи, главу министерства поощрения добродетели и предотвращения порока.

Что грозит нарушителям?

Закон гласит, что если человек открыто совершит "предосудительный поступок", он будет подвергнут ряду наказаний, начиная от "наставления и устрашения божественным возмездием" и заканчивая штрафом и заключением в государственную тюрьму на срок до трех дней.

Принятие закона вызвало много критики.

Роза Отунбаева, глава Миссии ООН по содействию Афганистану, заявила: "После десятилетий войны и в разгар ужасного гуманитарного кризиса афганский народ заслуживает гораздо большего, чем угрозы или тюрьма, если он случайно опоздает на молитву, посмотрит на представителя противоположного пола, который не является членом семьи, или будет иметь фотографию близкого человека".

Новые правила еще не полностью вступили в силу

Правительство талибов установило теократическое правление и не собирается отступать от официального выполнения закона о нравственности, но в некоторых частях страны, включая Кабул, закон не применяется систематически. Источник из министерства нравственности сообщил Пуштунской службе Би-би-си, что в ведомстве работают над рамочной основой для реализации новых положений.

По словам источника, как только эта структура будет доработана, применение закона будет более ясно регламентировано. Однако большинство статей закона уже применяются на остальной территории страны.

Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока — один из самых активных органов управления в Афганистане. Оно сообщило, что за последний год полиция нравов временно задержала более 13 000 человек за несоблюдение норм шариата.