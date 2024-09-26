Сразу четыре страны подали в Международный суд ООН на "Талибан"

Сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

В Международный суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды. Представители стран официально объявили о своем решении на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Издание отмечает, что этот случай станет первым, когда одна страна использовала Международный суд ООН для привлечения другой страны к суду по факту гендерной дискриминации.

Дело будет рассмотрено в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой Генассамблеей в 1979 году и вступившей в силу в 1981 году.

Отмечается, что Афганистан ратифицировал эту конвенцию в 2003 году, до прихода талибов к власти.

Как поясняют журналисты, у Афганистана будет шесть месяцев на то, чтобы дать ответ, прежде чем Международный суд проведет слушание и, вероятнее всего, предложит временные меры.

"Даже если "Талибан" откажется признавать решение суда ООН, оно будет иметь сдерживающий эффект на другие государства, стремящиеся к нормализации дипломатических отношений с "Талибаном". Ожидается, что страны, признающие юрисдикцию Международного суда ООН, будут соблюдать его решения", – поясняют эксперты.

Страны, участвующие в судебном разбирательстве, заявляют, что готовы вести переговоры с "Талибаном", чтобы положить конец дискриминации женщин в Афганистане, но если результата не будет, они готовы добиваться слушания дела в Международном суде.

Отметим, на официальном сайте ООН указано, что Международный суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций.

Он был учрежден уставом ООН в 1945 году в Сан-Франциско для достижения одной из главных целей ООН – проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира.

Суд начал работать в 1946 году, заменив собой постоянную палату международного правосудия, которая была учреждена в 1920 году под эгидой Лиги наций.

Местопребыванием суда является Дворец мира в Гааге (Нидерланды).

Напомним, в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Новые законы о морали также налагают некоторые ограничения на мужчин. Теперь те обязаны прикрывать свое тело от пупка до колен, когда находятся вне дома, им также запрещено укладывать волосы в прически, не соответствующие шариату.

Добавим, в конце прошлого года стало известно о том, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций. В МИД РК тогда пояснили, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических, пояснили в ведомстве.