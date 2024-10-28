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Женщинам в Афганистане запретили разговаривать друг с другом

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Девушка с флагом Афганистана
Девушка с флагом Афганистана. Иллюстративное фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

В Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Об этом сообщил министр добродетели талибов Халид Ханафи, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Как пишет издание, согласно заявлению Халида Ханафи, афганистским женщинам запретили на публике разговаривать друг с другом.

Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

Напомним, в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179275-zhenshchinam-v-afganistane-zapretili-razgovarivat-drug-s-drugom/

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