В Афганистане ввели очередной запрет, касающийся женщин

По указу лидера Талибана, в Афганистане с этой субботы введено новое правило по расположению окон в домах - из них не должно быть видно женщин в доме соседа, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Tolо news, в окна дома жителя Афганистана не должны быть видны окна кухни, детской и других помещений соседского дома, в которых могут находиться женщины.

Запрещается строить дом таким образом, чтобы его окна и форточки давали такой обзор. А в случае, если дом уже построен - во второй части указа содержится указание возвести перед домом стену или иным образом предусмотреть "предотвращение ущерба для соседа".

Указ подписал лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада.

Напомним, в конце октября в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

Ранее в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.