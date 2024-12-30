Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Афганистане ввели очередной запрет, касающийся женщин

Опубликовано:

Женщина в никабе
Женщина в никабе. Иллюстративное фото: pexels.com

По указу лидера Талибана, в Афганистане с этой субботы введено новое правило по расположению окон в домах - из них не должно быть видно женщин в доме соседа, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Tolо news, в окна дома жителя Афганистана не должны быть видны окна кухни, детской и других помещений соседского дома, в которых могут находиться женщины.

Запрещается строить дом таким образом, чтобы его окна и форточки давали такой обзор. А в случае, если дом уже построен - во второй части указа содержится указание возвести перед домом стену или иным образом предусмотреть "предотвращение ущерба для соседа".

Указ подписал лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада.

Напомним, в конце октября в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

Ранее в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206551-na-zhenshchin-cherez-okno-zapretili-smotret-muzhchinam-v-afganistane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie