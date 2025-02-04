Трюдо сообщил, что назначит "царя фентанила" в обмен на отмену пошлин США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о мерах, которые примет Канада в ответ на отмену пошлин США - он обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом.

Трюдо в своем аккаунте в соцсети Х рассказал об итогах последнего разговора с главой США Дональдом Трампом.

По словам Трюдо, Канада потратит 1,3 млрд долларов на реализацию плана против пошлин — укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшит координацию с американскими партнерами и увеличит ресурсы для прекращения потока фентанила.

"Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по назначению "царя фентанила", мы внесем картели в список террористов, обеспечим круглосуточное наблюдение за границей, запустим канадско-американские совместные ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег.

Я также подписал новую директиву разведки об организованной преступности и фентаниле, и мы поддержим ее 200 млн долларов", - написал Трюдо.

Как поясняет РБК, словом Czar, которое использовал Трюдо в своем посте, называют в западных странах человека, назначенного властями для контроля в определенной сфере — например, Трамп назначил своего "царя границ".

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая — 10%.

В ответ на это Китай заявил, что подаст жалобу на США во Всемирную торговую организацию, а в Мексике готовят ответные меры, в том числе и нетарифные.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада в ответ предпримет аналогичные меры. 25%-ми пошлинами будут облагаться товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). Помимо этого, по словам премьер-министра Канады, Оттава может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами.

Однако вчера стало известно, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц.