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"Не думаю, что мы найдем выживших": тела 28 погибших извлекли на месте авиакатастрофы в Вашингтоне

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Спасатели на места трагедии в Вашингтоне
Спасатели на месте ЧП. Фото: Win McNamee/Getty Images

Начальник пожарной службы и скорой помощи Джон Доннелли сообщил новую информацию об авиакатастрофе в США - по его словам, никто не выжил во время инцидента.

Масштабная операция по спасению 64 человек из затонувшего пассажирского самолета и военного вертолета в реке Потомак теперь носит характер восстановительной операции, и выживших не ожидается, пишет NBC.

На текущий момент известно о том, что из воды извлекли 28 тел. Из них 27 - из гражданского самолета American Eagle и одно - из американского вертолета Black Hawk.

"На данный момент я не думаю, что мы найдем выживших", - прокомментировал ситуацию Доннелли.

Напомним, пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating).

Также в СМИ появились данные о том, что на борту находились чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Владимир Наумов, которые работают в США тренерами.

Также в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216691-ne-dumayu-chto-my-naydem-vyzhivshih-tela-28-pogibshih-izvlecheny-na-meste-aviakatastrofy-v-vashingtone/