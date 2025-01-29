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Канцлер Германии заявил, что "взбешен" Илоном Маском

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Олаф Шольц
Олаф Шольц. Фото: t.me/aqorda_resmi

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Илоном Маском правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" отвратительна, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как заявил Шольц немецким СМИ, вмешательство богатых бизнесменов в политику стало привычным явлением.

"Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе", — сказал Шольц.

По его мнению, действия Маска вредят развитию демократии по всему Евросоюзу.

Отметим, Маск неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей политического реализма", а Шольца — идиотом.

Так, в конце декабря Маск, обсуждая в соцсетях грядущие досрочные выборы в Бундестаг, оскорбил канцлера Германии, используя игру слов. Отвечая одному из пользователей, он заменил имя Олафа Шольца на Oaf Schitz. При этом oaf на английском обозначает "болван", а shit - "де*ьмо".

Шольц в ответ назвал его троллем и заявил, что не будет бороться за расположение бизнесмена.

Добавим, что в конце прошлого года федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля следующего года.

СМИ писали, что политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

К слову, Илон Маск ранее выразил поддержку крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Пока же, согласно результатам опросов, с большим отрывом лидирует оппозиционный ХДС/ХСС — блок правоцентристских партий "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии". Лидер союза недавно заявил, что в случае победы закроет границы Германии для всех нелегальных мигрантов, включая тех, кто имеет основания претендовать на политическое убежище.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216030-kancler-germanii-rasskazal-chto-vzbeshen-ilonom-maskom/