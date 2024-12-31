Маск назвал канцлера Германии Шольца "болваном"
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Американский миллиардер Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца - бизнесмен выразил свое мнение по поводу досрочных выборов в Бундестаг.
Маск в соцсцети Х ответил короткой оскорбительной фразой на сообщение одного из пользователей в ветке обсуждения реакции членов федерального правительства Германии на рекомендации Маска относительно будущих досрочных выборов в Бундестаг.
"Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет", - написал Маск.
Маск использовал игру слов, заменив имя Олафа Шольца на Oaf Schitz. При этом oaf на английском обозначает "болван", а shit - "де*ьмо".
Напомним, несколько дней назад федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля следующего года.
До этого 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.
Мы писали, что политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.
Ранее Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.
Стоит отметить, что Илон Маск ранее выразил поддержку крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207213-mask-nazval-sholca-bolvanom/