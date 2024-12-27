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В Германии распустили Бундестаг

Опубликовано:

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: primeminister.kz

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

По словам федерального президента страны, новые выборы в национальный парламент состоятся 23 февраля 2025 года.

Штайнмайер, объясняя свое решение, заявил, что в "такие трудные времена" требуется "наличие правительства, способного действовать", а также "надежного большинства в парламенте".

Неделю назад стало известно, что Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске Бундестага сегодня, 27 декабря, после того как правительству Олафа Шольца было отказано в доверии.

Напомним, 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Мы писали, что политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

Ранее Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206034-v-germanii-raspustili-bundestag/

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