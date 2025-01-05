Канцлер Германии Шольц ответил Илону Маску, назвавшему его болваном

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Илона Маска троллем в ответ на то, что тот назвал его болваном. Шольц заявил, что не будет бороться за расположение бизнесмена, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Комментарий Шольц дал немецкому изданию Stern.

"Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим. В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля", – заявил канцлер Германии.

По словам Шольца, социал-демократы привыкли к тому, что богатые медиамагнаты публично ругают их политику.

"В этом нет ничего нового. Надо сохранять хладнокровие", – ответил канцлер, заявив, что "гораздо больше оскорблений" его беспокоит то, что Маск поддерживает партию АдГ ("Альтернатива для Германии"), "которая проповедует сближение с Россией" и "хочет ослабления трансатлантических отношений".

Шольц также отверг заявления Маска о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер – тиран.

"Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что хочет. В Германии все основано на воле граждан, а не на вводящих в заблуждение заявлениях американского миллиардера США", – заключил канцлер.

Напомним, в конце декабря Маск, обсуждая в соцсетях грядущие досрочные выборы в Бундестаг, оскорбил канцлера Германии, используя игру слов. Отвечая одному из пользователей, он заменил имя Олафа Шольца на Oaf Schitz. При этом oaf на английском обозначает "болван", а shit - "де*ьмо".

Добавим, что в конце прошлого года федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля следующего года.

СМИ писали, что политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

К слову, Илон Маск ранее выразил поддержку крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).