"Зачинщик ультраправой революции на Западе". Илон Маск поддержал немецкую АдГ перед выборами в Германии

Американский миллиардер Илон Маск, советник избранного президента США Дональда Трампа, в пятницу выразил поддержку крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Его заявление прозвучало за два месяца до выборов в Германии, назначенных на февраль следующего года.

«Только АдГ может спасти Германию», — написал Маск в своем аккаунте на принадлежащей ему платформе Х (бывший твиттер), комментируя ход предвыборной кампании в стране.

Кандидат от партии на пост канцлера Алиса Вейдель в ответ заявила, что Маск совершенно прав в своих суждениях.

По данным опросов, за два месяца до выборов АдГ занимает второе место в рейтинге партий с 19% поддержки избирателей. На первом месте консервативный альянс ХДС/ХСС с более чем 30% голосов.

Все партии немецкого парламента уже исключили возможность создания коалиции с АдГ.

Самый богатый человек планеты, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже высказывался в пользу ультраправых Германии, после того, как АдГ показала хороший результат на выборах в европейский парламент в июне прошлого года.

«Про них продолжают говорить «крайне правые», но политика АдГ, о которой я читал, не кажется экстремистской. Возможно, я что-то упускаю», — написал тогда Маск.

«Мания величия»

В последнее время Маск поддерживает многих крайне правых популистов как у себя дома, в США, так и в Европе.

Он сыграл большую роль в предвыборной кампании Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в ноябре этого года и в январе займет Белый дом.

Ночь подсчета голосов Маск провел в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, куда поступали последние данные избирательных комиссий.

На предвыборную кампанию Дональда Трампа Маск потратил почти 120 млн долларов.

В новой администрации Трампа Маск возглавит «Департамент эффективности правительства», аббревиатура этого названия обыгрывает название криптовалюты DOGE, которую он активно продвигает.

«Мания величия Маска быстро растет. Он явно пытается организовать крайне правую революцию во всем западном мире. Теперь он поддерживает АдГ. До этого поддержал Reform UK. Он является доминирующей фигурой в мире Трампа. И явно поддержит Ле Пен», — написал в соцсети Х известный британский журналист, колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

Сила денег

На этой неделе стало известно, что британская правая партия Reform UK ведет переговоры о финансовой помощи с Илоном Маском.

Reform UK — партия борцов с массовой иммиграцией и евроскептиков. Ее лидер Найджел Фарадж был одним из инициаторов и вдохновителей брексита — выхода Великобритании из состава ЕС.

«Он [Маск] хочет помочь нам, он не против этой идеи — дать нам денег, при условии, что мы сделаем это легально, через британские компании», — сказал в среду Фарадж, который также является депутатом Палаты общин.

В Германии службы государственной безопасности предупредили, что предстоящие федеральные выборы могут стать объектом целенаправленной кампании по дезинформации не только со стороны России, но и со стороны США, сообщила немецкая Deutsche Welle.

Между тем, лидер неолиберальной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер вызвал в Германии горячие дебаты, сравнив Маска с правым популистом, президентом Аргентины Хавьером Милеем, и похвалив их напор.

«И Милей, и Маск представляют взгляды, которые отчасти являются крайними, абсурдными и даже тревожными. И тем не менее, следует сказать: за их провокациями стоит разрушительная энергия, которой не хватает в Германии»», — написал Линднер в финансовой газете Handelsblatt.