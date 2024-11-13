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Политический кризис в Германии: после распада коалиции Шольца выборы должны состояться в феврале 2025 года

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Олаф Шольц
Олаф Шольц. Фото: Акорда

После распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца в Германии должны состояться досрочные парламентские выборы. Немецкие политические партии договорились, что они пройдут 23 февраля.

Политический кризис в Германии начался после того как из-за многочисленных политических и экономических разногласий канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны и своего партнера по коалиции, лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера.

Официально предлагаемая дата выборов пока не утверждена. Однако, как уточняет немецкое агентство DPA, процедура это довольно формальная и подробно прописанная в законодательстве.

Теперь на заседании Бундестага 16 декабря Шольц должен вынести на голосование депутатов вопрос о доверии своему нынешнему кабинету.

Согласно всем ожиданиям, голосование это канцлер проиграет — и тогда дату новых выборов официально предложат президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

На то, чтобы ее утвердить — и, соответственно, распустить парламент — закон отводит президенту 21 день.

Напряжение между партнерами по коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот «предал его доверие» и «поставил интересы своей партии выше интересов страны».

В ответ на это теперь уже бывший глава минфина обвинил Шольца в том, что тот «завел Германию в фазу неопределенности».

Первоначально Шольц намеревался провести голосование о доверии правительству в январе, а выборы — в середине марта, однако этот план был отвергнут лидером оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем как недостаточно скорый.

Как сообщает DPA, лидеры обеих основных партий Германии предварительно согласовали февральскую дату выборов между собой, а «зеленые» и свободные демократы, младшие партнеры по коалиции, поддерживают этот план.

Почему развалилась коалиция

Как недавно объяснял корреспондент Би-би-си в Германии Дэмиен Макгиннесс, трехстороннюю коалицию развалили два принципиально разных видения того, какими мерами необходимо стимулировать слабеющую экономику Германии.

Левоцентристские социал-демократы Шольца и «зеленые» хотят модернизировать инфраструктуру, финансировать переход на экологическую энергетику, а также помогать промышленности и Украине — в кредит, используя заемные средства.

Но либеральная СвДП Кристиана Линднера, отстаивающая идеи свободного рынка, выступает категорически против новых заимствований, призывая вместо этого снизить налоги, сократить социальные расходы и отсрочить переход к углеродной нейтральности.

Политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США — и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186541-politicheskiy-krizis-v-germanii-posle-raspada-koalicii-sholca-vybory-dolzhny-sostoyatsya-v-fevrale-2025-goda/

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