Назначена дата выборов президента Беларуси

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года, сообщает БелТА. Такое решение было принято на заседании Палаты представителей.

"Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года. Такое решение принято на заседании палаты представителей", - говорится в сообщении.

Действующим президентом Беларуси является Александр Лукашенко.

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.

Напомним, что последние выборы президента Беларуси состоялись в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская - 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Напомним, действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко в феврале текущего года заявил, что будет участвовать в выборах президента страны в 2025 году.

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции - прим. ред.), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активней они будут будоражить наше общество", - сказал он тогда.