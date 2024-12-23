ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них Александр Лукашенко
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Центральная избирательная комиссия Беларуси назвала кандидатов в президенты Беларуси, выборы которого состоятся в январе следующего года, сообщает БелТА.
По данным издания, ЦИК зарегистрировал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко кандидатом на эту должность.
Также ЦИК зарегистрировал кандидатами индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, а также первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова.
Также сообщается, что с 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация.
В октябре текущего года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".
Кроме того, в ноябре этого года Лукашенко ответил на вопрос о том, может ли женщина быть главой государства. В своем ответе он также упомянул Камалу Харрис.
Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.
После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.
Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203697-cik-belarusi-nazval-kandidatov-v-prezidenty-belarusi-sredi-nih-aleksandr-lukashenko/