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ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них Александр Лукашенко

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Центральная избирательная комиссия Беларуси назвала кандидатов в президенты Беларуси, выборы которого состоятся в январе следующего года, сообщает БелТА.

По данным издания, ЦИК зарегистрировал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко кандидатом на эту должность.

Также ЦИК зарегистрировал кандидатами индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, а также первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова.

Также сообщается, что с 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация.

В октябре текущего года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".

Кроме того, в ноябре этого года Лукашенко ответил на вопрос о том, может ли женщина быть главой государства. В своем ответе он также упомянул Камалу Харрис.

Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203697-cik-belarusi-nazval-kandidatov-v-prezidenty-belarusi-sredi-nih-aleksandr-lukashenko/

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