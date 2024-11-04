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"Никакого удержания власти нет": Лукашенко о предстоящих выборах президента Беларуси

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил участие других кандидатов в президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как заявил Лукашенко, участие представителей политических партий в выборах президента Белоруссии — нормальный процесс избирательной кампании.

«Никакого удержания власти, ничего здесь нет. И что партии выдвинули своего человека, я в этом ничего плохого не вижу. Это партии. Они должны о себе заявить. Выиграют, не выиграют — выборы покажут», — сказал он.

По словам Лукашенко, избирательная кампания началась нормально.

Он подчеркнул: «Мы будем сражаться за свою Беларусь».

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. ЦИК страны зарегистрировал девять кандидатов на пост главы государства, включая Александра Лукашенко. Он занимает пост с 1994 года — у него идет шестой президентский срок подряд.

В 2022 году по результатам референдума в Конституцию Белоруссии внесли поправки, которые ограничили пребывание в должности президента страны двумя сроками подряд. По истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182388-nikakogo-uderzhaniya-vlasti-net-lukashenko-o-predstoyashchih-vyborah-prezidenta-belarusi/

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