"Никакого удержания власти нет": Лукашенко о предстоящих выборах президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил участие других кандидатов в президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как заявил Лукашенко, участие представителей политических партий в выборах президента Белоруссии — нормальный процесс избирательной кампании.

«Никакого удержания власти, ничего здесь нет. И что партии выдвинули своего человека, я в этом ничего плохого не вижу. Это партии. Они должны о себе заявить. Выиграют, не выиграют — выборы покажут», — сказал он.

По словам Лукашенко, избирательная кампания началась нормально.

Он подчеркнул: «Мы будем сражаться за свою Беларусь».

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. ЦИК страны зарегистрировал девять кандидатов на пост главы государства, включая Александра Лукашенко. Он занимает пост с 1994 года — у него идет шестой президентский срок подряд.

В 2022 году по результатам референдума в Конституцию Белоруссии внесли поправки, которые ограничили пребывание в должности президента страны двумя сроками подряд. По истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.