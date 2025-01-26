Бывший министр рассказал, что может помешать Трампу купить Гренландию

В Дании рассказали, что может помешать Трампу купить Гренландию - экс-министр по делам Гренландии Том Хойем назвал страну с приоритетным правом на покупку автономной территории.

Хойем, который возглавлял министерство в 1982-1987 годах, побеседовал с журналистами The Sunday Times.

По его словам, Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи.

"Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что если Гренландия будет продана, то у Великобритании должно быть право купить ее первой", - пояснил политик.

Экс-министр отметил, если Трамп намерен купить Гренландию, то ему нужно будет спросить об этом Лондон.

В конце декабря 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу. Издание отмечает, что данный шаг происходит в период возросшей напряженности вокруг Гренландии.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

Также Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его.

Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.