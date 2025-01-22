Пожар в отеле в Турции: число погибших выросло до 76, задержано 9 человек

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнил министр, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля.

Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. По данным турецких СМИ, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.

Всего в отеле проживали 237 человек.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая.

Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.