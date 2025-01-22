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Пожар в отеле в Турции: число погибших выросло до 76, задержано 9 человек

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Сгоревший отель на курорте Карталкая
Сгоревший отель на курорте Карталкая. Фото: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнил министр, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля.

Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. По данным турецких СМИ, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.

Всего в отеле проживали 237 человек.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая.

Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213880-pozhar-v-otele-v-turcii-chislo-pogibshih-vyroslo-do-76-zaderzhano-9-chelovek/

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