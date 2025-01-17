Израиль и ХАМАС подписали сделку о прекращении огня, пишут СМИ

Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара все-таки подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны, несмотря на заявления о некоторых разногласиях.

Как пишет издание Jerusalem Post, в канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили подписание соглашения о перемирии.

Согласно заявлению, премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован о соглашении. Ожидается, что он созовет кабинет министров для голосования по этому вопросу. При этом, если соглашение будет одобрено кабмином, оно вступит в силу 20 января, а не 19 как предполагалось ранее. Сразу после этого ХАМАС должна освободить первых трех заложников.

Причиной задержки подписания соглашения в канцелярии премьер-министра назвали возникшие в последнюю минуту разногласия с ХАМАС.

При этом, издание полагает, что голосование по соглашению вызовет споры в израильском правительстве, поскольку три министра уже пообещали уйти в отставку, если ХАМАС и Израиль объявят перемирие.

О подписании соглашения в Дохе пишет и издание Axios, ссылаясь на два собственных источника.

"Кабинет министров Израиля должен был собраться в четверг утром для голосования по соглашению, но несколько разногласий, возникших в последний момент на переговорах в Дохе, задержали официальное подписание соглашения на день", - говорится в материале.

Корреспонденты издания также сообщают, что, вероятнее всего, перемирия вступит в силу 20 января.

Но, как пишет РБК, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что сделка вступит в силу в запланированное время, несмотря на отложенное заседание израильского правительства.

По условиям соглашения, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет большую часть районов сектора Газа, сохранив военное присутствие лишь в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, а также в специальной буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.

Гражданское население Газы сможет вернуться в свои дома, в том числе на севере, наиболее пострадавшем от боевых действий. На 16-й день начнутся переговоры о второй фазе перемирия, в ходе которой Израилю могут быть переданы заложники-мужчины и остающиеся тела погибших пленников.

По словам Байдена, третья фаза сделки будет фокусироваться на послевоенном восстановлении Газы.

Напомним, несколько дней назад в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении израильских заложников и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

Позже сообщалось, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

А вчера офис Нетаньяху заявил о попытке ХАМАС сорвать перемирие – в Израиле заявили, что ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений. В самой ХАМАС это отрицали.